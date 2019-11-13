Yakup Karaca annesini kaybetti

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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Karaca’nın annesi Emine Karaca (90) vefat etti.
Merhum Osman Karaca’nın eşi, Bilal ve Yakup Karaca ile Rukiye Tekeli’nin annesi Emine Karaca, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi yarın (Perşembe) öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Emine Karaca’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.