Yakup Taş mazbatasını aldı

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Refah Partisi Çorum 1.Olağan Genel Kurulu’nda il başkanı seçilen Yakup Taş, dün Seçim Kurulu’na giderek, mazbatasını aldı.

Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Kuruculuar Kurulu üyesi Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen 1.Olağan Genel Kurulu’nda il başkanı seçilen Yakup Taş, beraberinde parti yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleri ile birlikte dün Merkez İlçe Seçim Kurulu’na giderek, mazbatasını Seçim Kurulu’ndan Cemalletin Güvenç’in elinden aldı.

Yeniden Refah Partisi olarak sorumluluklarının ağır olduğunu belirterek, “Bu dava omuzlarımıza çok büyük bir sorumluluk vermiştir.” dedi

Taş, kongreye katılan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na ve kongreye katılan herkese teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı seçilen Yakup Taş’ın yönetiminde şu isimler yer alıyor;

Yönetim Kurulu; “Fatih Çeten, Hıdır Aslan, Ömer Karslı, Mehmet Akif Alagöz, Hasan Özdemir, Aykut Gürbüz, Talip Lambacı, Asım Kirişci, Ali Hasdemir, Emre Turgut, Samet Batan, Bayram Varlı, Fatih Aşıla, Halil Koçak, Ahmet Arslan.”

Disiplin Kurulu; “Nurullah Uysal, Hüseyin Şahin, Osman Ezer, Bekir Bolat, Alim Yeğen.”

Büyük Kongre; “Yakup Taş, Ferhat Yeğen, Seda Özdemir, İbrahim Kır, Serkan Uzunkaya, Hamid Akman, Fatih Çeten, Ömer Karslı.”

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 17:58