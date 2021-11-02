Yakup Taş: ‘Önce millet diyeceğiz’

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, iktidara geldiklerinde imtiyazlılara değil, ezilenlere öncelik vereceklerini söyledi.

Kaynakları, atanamayan öğretmenler, EYT mağdurları, çiftçi ve köylünün borç faizlerinin silinmesi ve vatandaşların banka borcu faizlerinin silinmesi için kullanacaklarını belirten Yakup Taş, “Yani önce imtiyazlılar, yandaşlar, holdingler değil önce millet, önce ezilenler diyeceğiz." dedi.

Türk milletinin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konunun, siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması olduğunu ifade eden Taş, “Konuşmalar Hz. Ömer, icraatlar turist Ömer’ diye bir ifademiz var. Bunun acısını bu millet çok yaşadığı için Erbakan hocamızı hasretle ve özlemle anıyorum. Erbakan Hoca, bu ülkede konuştuğunu yapan Erbakan'dı. Sadece konuşan değil, konuştuklarını hayata geçirendi. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bugün ne söylüyorsak söylediğimizi yapacağız." diye konuştu.

‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz’

Yeniden Refah Partisi olarak kuruldukları günden bu yana doğruya doğru, yanlışa yanlış dediklerini vurgulayan Taş, “Bu doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz. Bu doğrultuda bugüne kadar AK Parti'nin yapmış olduğu faydalı işlerde hakkı teslim ettik, kendilerine teşekkür ettik. Askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtü yasağının engellenmiş olması, hukuken bunun altyapı güvencesi ortaya konulmamış olsa da uygulama itibarıyla bu çağ dışı yasağın kaldırılması. Ayasofya'nın açılması noktasında kendilerini tebrik ettik, destek verdik, teşekkür ettik. Gittik Ayasofya'da hep birlikte namazımızı kıldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, bizleri de memnun etti. Teşekkür ve tebrik ettik.” dedi.

Muhalefet partilerine de eleştirilerde bulunan Taş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Muhalefetin içinde 20 sene evvel 28 Şubat olaylarında tanklara selam duranlar var. Bunları çok iyi biliyoruz. İsmini vermeye gerek yok. Türkiye’yi Suriye’de bataklığa sürükleyenler var bu malum muhalefet partilerinin içerisinde. Bunların içinde ekonomiden sorunlu devlet bakanı olduklarında yılda 35 milyar dolar borç faizi ödeyenler var. Yine bu muhalefetin içinde Bilderberg toplantılarının müdavimleri var. Bilderberg’de bu ülkeye hayır gelebilir mi? Bu muhalefetin içerisinde 17 sene evvel Irak'a ilk Amerikan bombası düştüğünde 6 milyar dolar kredimiz hazır diyebilecek zihniyette insanlar var.” (Haber Merkezi)