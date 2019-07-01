Yakup Taş, Yeniden Refah İl Başkanı seçildi

FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Teşkilatı 1.Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirlen genel kurula Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan il başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Mehmet Aşıla yaparken, katip üyeliğini Mustafa Demiral ve İbrahim Kır yaptı.

Divan Heyeti’nin oluşturulmasının ardından konuşmalara geçildi. Genel kurulda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Sultan Abdülhamid Han’ın torunu, şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur ve Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş birer konuşma yaptı.

Kongrede bir konuşma yapan Yakup Taş; “Bu dava omuzlarımıza çok büyük bir sorumluluk vermiştir. Arakan, Filistin’de adını sayamadığım birçok İslam Ülkesinde akan kanın sorumluluğunu veriyor. Aynı zamanda İngiltere, Amerika gibi birçok Ülkede arka sokaklarda evsiz insanlarında sorumluluğunu veriyor. Bu yüzdendir ki bu salonda bulunan tüm kardeşlerim, sadece Türkiye'den, sadece İslam Ülkelerinden sorumlu değildir. Tüm Dünya'dan yani tüm aleminden sorumludur. Bu sorumluluğun farkına varan kardeşlerim bugün burada salonu doldurmuştur. Yeniden Refah Partisi olarak bugün itibariyle ‘Çorumlular Giremez’ tabelasını kaldırıyoruz. 80 milyon vatan evladımıza gönlümüzü açıyoruz ve aziz milletimize sesleniyoruz. Gelin Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyefendiyle bu ülkeyi hep birlikte yönetelim. Ey Milli Görüşçûler zafer İnananlarındır ve zafer yakındır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde Yakup Taş Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı seçildi.

Takup Yaş İl Başkanı seçilirken, il yönetiminde ise şu isimler yer aldı; “Fatih Çeten, Hıdır Aslan, Ömer Karslı, Mehmet Akif Alagöz, Hasan Özdemir, Aykut Gürbüz, Talip Lambacı, Asım Kirişci, Ali Hasdemir, Emre Turgut, Samet Batan, Bayram Varlı, Fatih Aşıla, Halil Koçak, Ahmet Arslan.”

Disiplin Kurulu; “Nurullah Uysal, Hüseyin Şahin, Osman Ezer, Bekir Bolat, Alim Yeğen.”

Büyük Kongre; “Yakup Taş, Ferhat Yeğen, Seda Özdemir, İbrahim Kır, Serkan Uzunkaya, Hamid Akman, Fatih Çeten, Ömer Karslı.”