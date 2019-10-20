Yakut Hoca dualarla yâd edildi

FATİH AKBAŞ

Geçen sene vefat eden Şehit Erol Olçok Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Yakut Bozdoğan için vefa programı yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Yakut Bozdoğan’ın çok sayıda seveni katıldı.



Hidayet Sert’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk konuşmayı ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz yaptı.

Yakut Hoca ile geç tanışdığını kaydeden Boyraz, “Bu kadar kişiyi ancak O biraya getirebilirdi. İmam Hatip’de ki en gayretli hocalardandı. Arkasında çok seven bıraktı. Mekanı cennet olsun” dedi.



İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ise yaptığı konuşmada “Modern zamanlarda nasıl Müslüman olunur. Nasıl Müslümanca yaşanır?” diyenlere bunun en güzel örneğinin Yakut Hoca olduğunu ifade ederek, “Rahmetli Erbakan Hocamızın ‘Hayat imar ve cihattır’ sözü vardır. Yakut Hocamız bu sözü en iyi şekilde yerine getirdi. İmam Hatipte 4 yıl beraber çalıştık. Ben o zaman okul müdürüydüm. O daima farklı birsiydi. Sadece öğretmen değildi. İnsan olarak da çok farklıydı. Muhatap olduğu kişiyi etkisi altına alırdı. Bu çağda bu kadar temiz bir insanın olabileceğine inanamıyordum. Sürekli bir şeyler yapmak isterdi. Etrafındakilerin de böyle olmasını isterdi. Çok şeyler yaptı, bize de yaptırdı. Hesabı olmayan bir insandı. O bu dünyaya ait değildi. Gözlerinin içine baktığınız zaman bunu çok net şekilde görüyordunuz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Öğrencisi Murat Sağlam ise konuşmasında Yakut Hoca’yı 3-5 kelimeyle anlatmanın zor olduğunu dile getirerek, “Azimli ve hayatını İslami davaya adamış bir insandı. Gariban öğrencilerin babasıydı. Onun gibi samimi bir kul olmayı çok isterdim. Biz ahde vefayı O’ndan öğrendik. Biz O’ndan razıydık inşallah O’da bizden razı olur. Mekanı cennet olsun.” dedi.



Duygusal anların yaşandığı programda Yahut Hoca’yı tanıyanların O’nu anlattıkları sinevizyon gösteriminde katılımcılar gözyaşlarını tutamadılar.

Mustafa Duğan’ın yaptığı hatim duasının ardından kürsüye gelen ve teşekkür konuşması yapan Yakut Hoca’nın oğlu Ubeydullah ise, babasından her zaman gurur duyduğunu ve örnek aldığını ifade ederek, programın hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.