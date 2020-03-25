EROL TAŞKAN

Spastik engeline rağmen burnuyla kullandığı tabletten youtube kanalı açarak, kanalına abone olunmasını isteyen Enine Etliktepe'ye Valilik'ten destek geldi.

"Gülümsediğinde yüzünde güller açan Enise, açtığı Youtube kanalının desteklenmesini ve videolarının izlenme oranlarına katkıda bulunulmasını istiyor.Yalnız Değilsin Enise Çorum Seninle" mesajıyla Enise'nin durumunu içeren videoyu tüm sosyal medya hesaplarından paylaşan Çorum Valiliği, sosyal medya kullanıcısı olan herkesi Enise'ye destek olup, onun hayata tutunmasına katkı vermeye davet etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 20:22