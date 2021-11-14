Yalova Belediyesi 25 Ticari Taksi (T) Plakasını ihale usulü ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Yalova Belediye Başkanlığı tahditli ve ticari (T) taksi çalıştırma ruhsatı plaka hakkı verecek.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 27/10/2021 Tarih ve 1191 Sayılı kararı gereğince, 25 adet Tahditli ve Ticari (T) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

İhale 24.11.2021 Çarşamba günü saat:14:00’den itibaren Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresinde, Belediye Encümeni tarafından Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

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