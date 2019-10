Yangın söndürme tüpünün bakımını ihmal etmeyin!

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangın söndürme cihaz sahibinin veya binalarda, işyerlerinde yangın tüplerinden sorumlu kişinin 30 gün veya daha sık aralıklarla tüpleri yerinde kontrol etmesi, yılda bir kez de sözleşme yapılan bakım firması tarafından yerinde genel kontrollerinin yapılması gerektiği belirtildi.

Yangın tüplerinin, TSE Hizmet Yeterlik Belgesi olmadan faaliyet gösteren firmalara teslim edilmemesi konusunda uyarıların da bulunduğu açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yangın söndürme tüplerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından azami öneme sahip olduğu bilinmektedir.19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99.maddesinin 7. Bendine göre; " Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı, TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır denilmektedir. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine (TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine) sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadırlar. Ayrıca bu firmalar yangın söndürücü sahibi ile veya binalarda yangın tüplerinden sorumlu kişiyle Bakım Sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Yapılacak olan sözleşmede asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. Bunlar; hizmetin konusu, kapsamı, süresi, adresi, müşterinin unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri, karşılıklı sorumluluklar, sözleşme imzalayacakların isimleri ve yetkileri, acil durumlar karşısında irtibat kurulacak adres ve telefonlar, anlaşmazlıklar halinde uzlaşma makamları, hizmetin ücreti ve ödeme şeklidir.

Yangın söndürme cihaz sahibinin veya binalarda, işyerlerinde yangın tüplerinden sorumlu kişinin 30 gün veya şartlar gerektirdiğinde daha sık aralıklarla tüpleri yerinde kontrol etmesi (Manometre, Hortum, Tüpler kaldırılarak dolu-boş ağırlık testi gibi fiziki kontroller) ve her yangın söndürme tüpünün üzerinde bulunan Takip Kartına işlenerek kayıt altına alınması gerekmektedir. Yangın söndürme tüplerinin yılda bir kez sözleşme yapılan bakım firması tarafından yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yetkili bakımcı firma tarafından boşaltılır, hidrostatik testleri yapılarak yeniden dolum yapılır. Dolum tarihi ve hidrostatik test tarihi tüpün üzerine işlenir. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.

Resmi Gazetede yayımlanan mecburi standart tebliğine göre bakım ve dolum yapacak firmalar ‘TS 11827 İşyerleri - Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar’ şartlarını sağlayarak Türk Standartları Enstitüsü'nden "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi" almaları mecburidir. TSE tarafından Hizmet Yeterlilik belgesi verilen firmalar TSE' nin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Ancak ilimizde ve çevre illerde mobil olarak TSE Hizmet Yeterlik Belgesi olmadan faaliyet gösteren bazı firmaların yangın tüplerine dolum ve bakım yapacağını belirterek mevcut yangın tüplerini aldığı duyumları alınmaktadır. Yetkisiz firmalara dolum yapılmak üzere mevcut yangın tüplerinin teslim edilmemesi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.” (Haber Merkezi)