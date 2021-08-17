Yangın ve sel afeti nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yangın ve sel felaketleri nedeniyle yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatıldığının belirtildiği açıklamada,

“Kampanyaya nakdi destekte bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımız, “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL’dir) ya da afad.gov.tr sitesi üzerinden “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası” kısmına girerek burada yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Ayni yardımda bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımız temin ettikleri ürün veya malzemeleri, Ticaret ve Sanayi Odasının fuar alanındaki depolarına, buraya ulaştıramayan vatandaşlarımız ise Çorum Belediyesi’ne veya Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Ulaştırabilirler” denildi.

ACİL İHTİYAÇ OLAN ÜRÜNLER

İkinci el ile kolay bozulabilecek soğuk zincir gerektiren ürünlerin kabul edilmeyeceği yardım kampanyasının ihtiyaç listesi şöyle:

“Pirinç / bulgur, kuru bakliyat, makarna konserve (hemen tüketilebilecek hazır yiyecek), bitkisel yağ, salça, hazır çorba, zeytin, tahin helva, kutu meyve suyu, kuru meyve, şeker / tuz / un / çay, çocuk maması, kişisel hijyen malzemeleri (diş macunu/fırçası, şampuan, tırnak makası, kadın pedi), el sabunu / sıvı sabun, maske, kolonya, havlu peçete, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi, deterjan, her türlü giyim (iç çamaşırı dış giyim yağmurluk), çizme (yağmur, çamur için), ev eşyası (mobilya, halı, beyaz eşya vb.), mutfak eşyası (tabak, bıçak, tencere vb.), battaniye, tencere, tava, tabak ve elektrikli mutfak aletleri vb. gibi., pilli ışıldak ve uygun pil (iç mekan), fener ve uygun pil (dış mekan)” (Haber Merkezi)