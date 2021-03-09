Yangının izlerini silmeye çalışıyorlar

EROL TAŞKAN

Dün çıkan yangında büyük bir maddi hasar gören Kebapçızade Lokantası’nda yangının izleri silinmeye çalışılıyor.

Pandemi yasakları nedeniyle uzun süre müşteri kabulü yapamayan lokanta, tam da pandemi yasaklarının hafifletildiği hafta geçirdiği yangınla büyük bir talihsizlik daha yaşadı.

Yangının duyulmasından itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan işletme sahipleri Mustafa Hafızoğlu ve Nurettin Hafızoğlu, geçmiş olsun dileklerine teşekkürle karşılık verdi.

Çorum kamuoyunu da endişe ve üzüntüye sevkeden lokanta yangınında, herkes lokantanın bir an önce eski günlerine kavuşması dileğinde bulundu.

Üç kuşaktır 1945 yılından beri meşhur Çorum Tandır Kebabı’nın lezzetini yaşatan işletmenin ikinci ve üçüncü kuşak işletmecileri baba oğul, Çorum esnafının gösterdiği duyarlılığa minnettar olduklarını dile getirerek, yaşadıkları acıyı atlatmaya çalışıyor.

Üst katı tamamen kullanılamaz durumdaki lokantada, dün itibarıyla temizlik çalışmaları başlatıldı. Ünlü lokanta yangının izlerini silip eski günlerine dönmeye çalışıyor.