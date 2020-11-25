Bayındır Memur Sen yöneticileri, yangınzede aileye destek verdi.

Çorum’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıkmış, sokakta yürüdüğü sırada evden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaş, yangına uykuda yakalanan aileyi uyandırarak evden çıkmalarını sağlayıp faciayı önlemişti.

Çorum Bayındır Memur Sen İl Başkanı Mustafa Bayrak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde numara 24’de oturan yabancı uyruklu aileye yardım elini uzattı. Sendika İl Başkanı Mustafa Bayrak, yangında evi ağır hasar gören yabancı uyruklu aileye ev eşyası, çocuklara ve ailenin diğer fertlerine giyim, gıda ve nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

Bayrak, Bayındır Memur Sen olarak mağdur ve dar gelirli ailelere imkânları ölçüsünde ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 18:38