Yangınzedelere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ayaz Köyü'nde çıkan ve büyük hasara neden olan yangının ardından, köy halkına ve yangınzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, İl Sekreteri Aydın Taşkın ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Ayaz Köyü'nü ziyaret eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yangınzedelerin sorunlarını dinledi.

Tahtasız ve beraberindeki partililer, Necip Gençay ve diğer köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Tahtasız, yaraların sarılması noktasında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)