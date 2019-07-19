‘Yanlış klima kullanımı hasta ediyor’

FATİH BATTAR

Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanma oranları arttı. Yaz günlerinin vazgeçilmezi olan klimalar yanlış kullanım yüzünden hasta ediyor.



Klimalar alerjenlerin süzülmesine yardımcı olduğu için alerjik hastalığı olan kişiler için faydalı ancak bakımı iyi yapılmamış klimaların tam ters etki oluşturarak ortama bolca alerjen polenlerin ve tozların gönderilmesine neden olduğunu belirten Toshiba Klima Yetkili Servisi Doğan Soğutma yetkilisi Oğuz Çağdaş; “Böylelikle alerjik burun iltihapları, alerjik sinüzitler, astım gibi hastalıklar meydana gelebilir.bunun için klima bakımlarını yetkili kişilere periyodik olarak yaptırmanız gerekmektedir.” dedi



Klima yaz günlerinin vazgeçilmezi olsa da pek çok kişi yanlış kullanım yüzünden hasta olabildiğine dikkat çeken Çağdaş; doğru klima kullanımı için bazı noktalara dikkat etmek gerektiğini belirterek doğru klima kullanımı için dikkat edilmesi gerekenlerleri şu şekilde açıkladı;

“Hava sıcaklığının ve havadaki nem oranlarının çok yüksek olduğu yaz günlerinde, klima da yaşamın vazgeçilmezi haline geliyor. Özellikle sıcağa karşı hassasiyetleri artan gebelerde, bebeklerde, kalp hastalarında ve menopoz dönemindeki kişilerde klima, kontrollü kullanıldığında faydalı oluyor. Ancak dikkat edilmediği takdirde klima kullanımının sağlık üzerine son derece zararlı etkileri de ortaya çıkabiliyor.



KLİMALI ORTAMDAN ÇIKMAK STRESE NEDEN OLUYOR

Yaz boyunca sürekli soğuk ve serin bir ortamda bulunan kişilerin hava sıcaklığının daha yüksek olduğu dış mekanlara toleransı azalmakta ve başka insanlar için kabul edilebilir ısı seviyeleri çok yüksek olarak algılanmakta, sıcağa karşı tahammülsüzlük artmaktadır. Bu kişilerde sıcak ortamlara çıkılması stresi yükseltir, hatta kalp ve solunum yetmezliğine bağlı ölümlere dahi neden olabilir.



BAKTERİLER KLİMAYI SEVİYOR

Klimalar sağlığı tehdit eden mikroorganizmalar için üreme ortamıdır. Klimaların içinde rahatlıkla çoğalan mantarlar, mayalar, virüsler ve bakteriler klimanın üflediği hava ile ortamda bulunan kişilere ulaşmakta, solunum yolları için ciddi tehditlere neden olmaktadır. En basitinden farenjit, grip ve nezle gibi iltihaplardan, “Lejyoner Hastalığı” olarak bilinen ve ölümle sonuçlanabilen ağır zatürrelere kadar geniş bir yelpazede enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, organ nakli olan veya kanser hastalarında önemli bir risk oluşturmaktadır.



BAKIM YAPTIRMADAN KLİMANIZI AÇMAYIN

Klimalar alerjenlerin süzülmesine yardımcı olduğu için alerjik hastalığı olan kişiler için faydalıdır ancak bakımı iyi yapılmamış klimalar tam ters etki oluşturarak ortama bolca alerjen polenlerin ve tozların gönderilmesine neden olur. Böylelikle alerjik burun iltihapları, alerjik sinüzitler, astım gibi hastalıklar meydana gelebilir.bunun için klima bakımlarını yetkili kişilere periyodik olarak yaptırmanız gerekmektedir.



KLİMANIN DOĞRU KULLANIMI İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

1. Öncelikle klima bakımlarına önem verin, güvendiğiniz firmalarla çalışın

2. Klimaların derecelerini çok düşük seviyelere ayarlamayın. Klima ısı derecesini seçerken dış ortamla iç ortam arasındaki ısı farkının %20’den veya 8-10 dereceden fazla olmamasına özen gösterin. Örneğin dış ortamdaki hava sıcaklığı 40 dereceyse klima ayarı en düşük 30-31 derece olmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 20:03