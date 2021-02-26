Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölüçümü %57 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Yapı İzin İstatistiklerinden “Çorum ili Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık 2020” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre; Çorum'da 2020 yılında yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü % 57,2 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının on iki ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %106,9, yüzölçümü %57,2, değeri %88,7, daire sayısı ise % 119,0 arttı.

Çorum ilinde toplam yüzölçümün %72,8'i konut alanı olarak gerçekleşti

Çorum ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılının on iki ayında toplam yüzölçümü 745 bin 213 m² iken; bunun 542 bin 459 m²'si konut, 91 bin 52 m’'si konut dışı ve 111 bin 702 m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü % 7,4 azaldı.

Çorum ilinde Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılının on iki ayında bir önceki yıla göre bina sayısı % 1,8, yüzölçümü % 7,4, daire sayısı % 12,1 azaldı, değeri ise % 4,6 arttı.

Toplam yüzölçümün %65,8'i konut alanı olarak gerçekleşti.

Çorum ilinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılının on iki ayında toplam yüzölçümü 702 bin 796 m² iken; bunun 462 bin 205 m2'si konut, 132 bin 153 m²'si konut dışı ve 108 bin 438 msi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.