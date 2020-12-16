‘Yapılandırma pandemide nefes olacak’

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) İl Müdürü Ömer Tök, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü’nün de yer aldığı ziyarette, SGK İl Müdürü Ömer Tök, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Ömer Tök, yapılandırma kapsamında sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b (Bağ- Kur) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar olduğunu ifade etti. Ayrıca Ömer Tök, pandemi nedeniyle kısaltılan çalışma saatlerinin, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Vergi Dairesi’nde olduğu gibi Valilikten alınan izin ile SGK İl Müdürlüğü’nde de normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edildiğini belirtti.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek yapılandırma başvuruları ile ilgili detaylı bilgiye www.sgk.gov.tr ve SGK İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın www.ctso.org.tr web sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, pandemi döneminin sıkıntılı sürecinde nefes sayılabilecek bu yapılandırmadan TSO üyelerinin faydalanması gerektiğini belirterek, fedakâr çalışmalarından dolayı SGK İl Müdürü Ömer Tök nezdinde tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti.