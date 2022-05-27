Yaptıkları yetmedi bir de tüy dikiyorlar

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

HDP’liler, Çorum Hacı Bektaş Vakfı’nda yaşananları TBMM’ye taşıdı.

Çorum’da yaptıkları yetmedi, istedikleri kaosu çıkaramadılar, bu kez de saldırılarını meclisten sürdürmeye çalışıyorlar.

Boşa heveslenmesinler, onlara Çorum’dan ekmek çıkmaz. Yüzlerine taktıkları Alevilik maskesiyle gizli ajandalarını sahneye sürmeye çalışanlar, devletin temsilcilerinden gereken cevabı aldı. Hiç boştan yere meseleyi döndürüp dolaştırıp Alevilik konusuna taşımasınlar.

Sizlerin Alevilik kimliği altında kimlerin değirmenine su taşıdığınızı biliyoruz. Biz kendi dostlarımız vasıtasıyla Aleviliği tanıyoruz ve O’nların da başımız üstünde yeri var.

Çabanız beyhudedir, ne yaparsanız yapın sizin fitnenize bu memleketin hiçbir insanı alet olmayacaktır.

Alevilik sizin kirli ve kanlı siyasetinizin payandası değil, bizim gönlümüzün kıymetlisidir.

Kendi hata ve günahlarını gizlemek için, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” babından suç bastırmaya çalışmaktan öte olmayan bu saçma çaba da, tıpkı bu zamana kadar her fırsatta sergilediğiniz fitneler gibi, milletin sinesinden geri dönecektir.