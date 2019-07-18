'Yaralanmalar olmadan bir an önce yenilenmeli'

FATİH BATTAR

Çorum’un en büyük parklarından biri olan ve her gün yüzlerce kişinin koşmak için gittiği Yunus Emre Parkı’ndaki koşu parkuru çok kötü durumda.

Gazetemizi arayarak şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, Yunus Emre Parkı’nda koşu parkurunun çok kötü durumda olduğunu belirterek, parkurun yenilenmesini istediklerini söyledi.

Parkurun artık çok eski ve yıpranmış olduğunu belirten vatandaşlar, parkurun durumundan hem düşme riski ve yaralanma riski hem de koşma isteği olmadığını dile getirdi.

Akşam iş çıkışı ve haftasonu özellikle yorgunluk atmak ve ailesiyle birlikte vakit geçirmek isteyenlerin uğrak mekanı haline gelen Yunus Emre Parkı’ndaki bu görüntünün Çorum’a yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, parkurda biri yaralanmadan önce bir an önce yenilenmesi gerektiğini söylüyor.

Vatandaşlar, her konuya duyarlı yaklaşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan da Yunus Emre Parkı’nda ki koşu parkurunu yenilemesini istiyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 16:07