Yaralı köpek sağlığına kavuştu

Bayat İlçesi'nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çorum'a getirilen yararı köpek tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Bayat’ta karın bölgesinden bir operasyon geçiren yaralı köpeğin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, görevli personelin yaralı köpeğe anında müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Daha önce de benzer vakalarla getirilen hayvanları burada başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Yapılan muayene sonucunda köpeğimizin yarasının enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Yarası temizlenerek kapatıldı. Yaralı köpeğimizi şu anda geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde müşahade altında tutuyoruz. Bir süre daha misafirimiz olacak. Bir ayağı çok önceden kaybettiği anlaşılan köpeğimizin kısa sürede iyileşmesini umut ediyoruz." dedi.