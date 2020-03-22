Yardım için Ramazan'ı beklemeyelim

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Korona virüsü ile mücadele konusunda yaşadığımız şu olağanüstü dönemde, gözden kaçırmamamız gereken ve hayatın gerçeği olarak karşımızda duran konular da var. Sağlık çabası derken garip gurabanın geçim derdini göz ardı etmeyip, gıda yardımları için Ramazan'ı beklemeden bugünden harekete geçmeliyiz.

Devletin özel destek paketleri açıkladığı şu günde, her yıl alışık olduğumuz gıda yardım paketleri için Ramazan ayını beklemeden harekete geçelim. Malum ki, içinde bulunduğumuz süreçte ekonomik olarak da yaşanılan zorluklar var. İşi olan, birikintisi olan belki bu günleri evinde rahat atlatabilecek ama, konora meselesinden dolayı işyeri kapanan, işleri düşen veya işsiz kalan insanları gözeterek, yardımlaşma duygularımızı bir kez daha gözden geçirelim.

Zekatımız varsa, hayır yapmak gibi bir niyetimiz ya da alışkanlığımız varsa, Ramazan ayını beklemeden öne alıp paylaşalım, çevremizi görüp gözetelim. Gazetemizi arayarak, bu konudaki fikrini ve teklifini paylaşan Ömer Zihar kardeşim, bize de önemli bir sorumluluğu hayır sahipleriyle paylaşma imkanı sundu.