Yardım kolilerimizi adreslere ulaştırıyoruz’

HURŞİT BOZKURT

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, hayır sahipleri tarafından ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmak üzere bağışlanan yardım kolilerini adreslerine ulaştırmaya başladıklarını duyurdu.

Hayır sahiplerine teşekkür eden Özdemir, katkıda bulunup bu zor günlerin el birliği içerisinde aşılabilmesi için daha çok hayır sahibinin katkısına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanları Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı olarak sakinlerimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde aşmaya çalışıyoruz. Ulukavak Mahallesi muhtarlığı olarak işadamlarımızın tedarik ettiği ve aracı olarak muhtarlığımıza dağıtılması için verdiği gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye başladık.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgın hastalığını evde kalarak ve tedbirlere riayet ederek aşmaya çalışırken olağan hayatımızın devam etmesi ve olumsuz koşulları minimize etmek adına muhtarlığımızca sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kuralını gözeterek ihtiyaç sahipleri için yardım paketlerini kapı kapı teslim etmeye özen gösteriyoruz.

Bu zor günleri en başta kurallara ve önlemlere riayet ederek, sonra dayanışma ve yardımlaşma içinde atlatacağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle yardımlarını esirgemeyen, zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olan ve ülkemiz için üretmeye devam eden özellikle Gıda Bankası Derneği’ne, şehrimizin önde gelen iş adamlarımıza, Çorum Ticaret Odası’na, Bürokratlarımıza, esnaflarımıza, hekimlerimize ve İstanbul’da yaşayan Çorumlu iki hemşehri iş adamımıza Ulukavak Mahallesi sakinleri adına müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 20:20