Yardım tırı El Bab’a uğurlandı

Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde, ‘Kardeşine Umut Ol’ sloganıyla hazırlanan ihtiyaç malzemeleriyle yüklü yardım tırı, düzenlenen törenle Suriye’nin El Bab kentine uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen ‘Kardeşine Umut Ol’ yardım kampanyası kapsamında Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi koordinesinde "İdlib’te Kardeşine Umut Ol" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteği ile temel ev araç-gereçleri, temizlik malzemeleri, temel gıda paketleri, yetişkin ve çocuk kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri ile oyuncaklardan oluşan yardım kolileri ile dolu yardım tırı, düzenlenen törenle Çorum İl Müftülüğünden Suriye’nin El Bab kentine dualarla uğurlandı.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Törende konuşan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Bugün yine Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak mazlum coğrafyalarda yönünü Türkiye Cumhuriyetine doğru çevirmiş ve buradan gelecek bir yardım ve mesaj bekleyen kardeşlerimize yardım eli uzatmak üzere bu ihtiyaç malzemelerini El Bab kentine gönderiyoruz. Çorumlu hayırsever kardeşlerimizin yapmış oldukları bu yardımlar Rabbimiz katında ziyadesiyle karşılığını bulsun. Bundan sonraki süreçte gerek yurt içinde gerekse yurt dışında komşularımız ve mazlum coğrafyalara bu yardımlar inşallah artarak devam edecektir. Yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve tüm personelimize özellikle Çorum Diyanet Gençlik Merkezimizde kampanyamıza yardım için koşuşturan bayan hocalarımıza teşekkür ediyor, gayretlerinin yüce Allah katında makbul olmasını diliyorum.” dedi.

Törene İl Müftü Yardımcıları, şube müdürleri, Müftülük çalışanları ve gönüllü hocalar ile TDV Çorum Şube Temsilcisi de katılırken, Müftü Biçer’in konuşmalarının ardından yaptığı dua sonrası, iyilik yüklü yardım tırı İdlib’e doğru yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 23:11