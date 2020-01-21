‘Yardımları durdurmaya çalışmak vicdansızlık’

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Vali Mustafa Çiftçi himayesinde başlatılan insani yardım kampanyasını sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.

Çorum İHH olarak önümüzdeki hafta İdlib’de yardım çalışmalarına destek olmak için Çorum’dan bir ekiple bölgeye hareket edeceklerini belirten Özkabakçı, İHH’nın bölgede 650 personeli, 10 lojistik merkezi ile yardım organizasyonu yürüttüğünü söyledi.

Özkabakçı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile tüm Türkiye’de İdlib için İnsani Yardım Kampanyası başlatılmıştır. Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’nin de talepleri ile Çorum ve ilçelerinde birçok kurum ve kuruluşumuzun desteği ile İdlib İnsani Yardım Kampanyası devam etmektedir. Kampanya Türkiye sınırının Suriye tarafındaki İdlib’den sınırımıza göç eden mağdurlara ulaştırılmak üzere başlatılmıştır.

‘GÖÇÜN ASIL AMACI TÜRKİYE’YE GİRMEK DEĞİL’

İdlib; Halep saldırıları sonrası ve diğer bombalanan bölgelerden büyük bir göç almıştır. Şimdi de İdlib bombalanarak bölge boşaltılmaya çalışılmaktadır. Bombalardan canını kurtaran insanlar, Türkiye sınırına doğru bir göç başlatmış durumdadır.

Göçün asıl amacı Türkiye’ye girmek değildir. Uluslararası angajman kuralları gereğince sınır bölgeleri uçakların uçuşuna kapalı, bombalamanın yapılamadığı yerler olduğundan güvenli bölge konumundadır. İdlib’den sınıra gelmeleri bombalardan ve Zalim Esed askerlerinin ulaşamayacağı yer olduğu içindir. Göç, soğuk ve açlığa rağmen yapılmaktadır. Göç edenler yanlarına alabildikleri gıdalarla, eşyalarla çaresiz hayatta kalmaya çalışan insanlardır.

En önemli konu ise Türkiye sınırı yardım alabildikleri tek geçiş noktasıdır. Sınırdan hem Türkiye halkının yardımları, hem de dünyadan gelen yardımlar daha çabuk ulaştırılmaktadır. Aynı zamanda yardımlar göç eden insanların Türkiye’ye girme taleplerini de durdurarak tampon bölgede kalmalarını sağlayacaktır.

Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’nin önderliğinde başlatılmış olan kampanya, halkımız tarafından yoğun bir ilgi ve karşılık bulmuştur. Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etmişlerdir. Halen yardımlar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Çorum’da bazı resmi kurumlar, odalar, STK’lar, muhtarlıklar vs. birlikte çalışma kararı almışlardır. Valimiz Mustafa Çiftçi’nin başlattığı meşru ve insani yardım kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Hayırsever Çorum halkı Suriye savaşının başından beri bölgeye 100 tırın üzerinde yardım göndermiştir. İnşallah bu kampanyamız da amacına ulaşacaktır. Halkımız yardım çağrısına karşılık verdi, tırlarımız yardım malzemeleri ile dolmaya başladı.

Çorum İHH olarak önümüzdeki hafta İdlib’de yardım çalışmalarına destek olmak için Çorum’dan bir ekiple bölgeye hareket edeceğiz. İHH bölgede 650 personeli, 10 lojistik merkezi ile yardım organizasyonunu yürütmektedir.

Çorum’da ve ilçelerinde bulunan kendi fakirlerimize de destek olmaya devam ediyoruz. İHH Çorum merkezde 2019 Ramazan çalışmasında 1000’den fazla aileye gıda yardımı ulaştırmıştır. İHH 2019 kurban çalışmasında 700’den fazla aileye et ve diğer yardım malzemeleri ulaştırmıştır. Çorum merkezde bayram öncesi 400 civarında çocuğa bayramlık kıyafet ve ailelerine yardım ulaştırmıştır. Halen Çorum merkezde 45 yetim çocuğu İHH Yetim Sponsorluk sistemimizden aylık para ödemesi ile destekliyoruz. Tüm zamanlarda Çorum merkezde mazlum ailelere gıda, ev eşyası şeklinde yardımlar ulaştırmaya devam ediyoruz. Bir süre önce evleri yanan 10 aileye nakit para yardımı ulaştırdık. 20 kişilik Çorum İHH Arama kurtarma ekibimiz Çorum merkezde kayıp ihbarlarında ve diğer afet durumlarında AFAD’la yapmış olduğu protokol çerçevesinde Çorum AFAD ile birlikte sahada faaliyetlerine devam etmektedir. Tüm ilçelerimizde İlçe Temsilcilerimiz aracılığı ile yardıma muhtaç aileler tespit ederek yardım ulaştırmaya devam ediyoruz.

‘YARDIMLARI DURDURMAYA ÇALIŞMAK VİCDANSIZLIK’

İdlib’den göç eden çocuk, yaşlı, kadın, engelli, aç insanları terörist olarak yaftalamak, yapılacak yardımları durdurmaya kalkışmak ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaparak insanların yardım etme azmini kırmak mahşeri bir vicdansızlıktır.

Yardımları baltalamaya kalkışanlar, bu çalışmayı kirli siyasetlerine alet etmeye çalışanlardır. Bu art niyetliler, aç çocukların, üşümüş yaşlıların, engellilerin, hatta aç hayvanların bile vebalini üzerlerine alacaklardır.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 19:46