Yardımlaşmada örnek uygulama

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Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı, alan el ile veren eli buluşturacak örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, sadaka taşı geleneğinden esinlenerek ‘Sadaka Dolabı’nı oluşturup halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Osmanlı Devleti döneminde pek çok merkezi caminin bahçesinde yerini alan sadaka taşlarının, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gizli bir köprü görevi üstlendiğini hatırlatan Ümit Patıroğlu, “Böylece alan el ile veren el birbirini görmüyordu” dedi.

Muhtarlık girişinde oluşturdukları ‘Sadaka Dolabı’nı da aynı mantıkla hayata geçirdiklerini anlatan Patıroğlu, “Hayırseverlerimizin ayni yardımlarını, insanları rencide etmeyecek bir yöntemle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” diye konuştu.

‘İMKANI OLAN VERSİN, İHTİYACI OLAN ALSIN’

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygulanın zirveye ulaştığı Ramazan Ayı’nda oluşturdukları ‘Sadaka Dolabı’nın ihtiyaca binaen yıl boyunca hizmet verebileceğini belirten Patıroğlu, “Ecdadımızın izinde yeni bir hayır modeli uygulamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘İmkanı olan versin, ihtiyacı olan alsın’ sloganıyla dikkat çeken dolapta Ramazan pidesi, un, yağ, salça, makarna, çay, şeker ve bakliyat ürünlerinin yer aldığını dile getiren Patıroğlu, hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini Buharaevler Mahallesi Muhtarlığı’na davet etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 19:13