‘Yargı Reformu ile büyük ölçüde sorunlarımız çözüme kavuşacak’

FATİH BATTAR

Çorum’da yeni adli yılın açılması nedeniyle düzenlenen resepsiyonda konuşan Baro Başkanı Kenan Yaşar, yargı alanında ciddi sorunların olduğunu belirterek; “Yargı Reformu ile büyük ölçüde sorunların çözüme kavuşacak.” dedi

Yeni adli yılın açılması nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen resepsiyona Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekillleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Kenan Yaşar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, hakim, savcı, avukat ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Kenan Yaşar, “Yargı alanında ciddi sorunlarımız var. Başta adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yığılma nedeniyle yavaş işleyen adalet sistemi, adil yargılanma, yargıya güven, savunama alanının daralması, Hukuk Fakülteleri’nin ve kontenjanlarının artışı nedeniyle avukat sayısının her 5 yılda katlanarak artışı başlıca sorunlarımız arasında. Adaletin vaktinde tecellisi ve hukuk devletinin tesisi, Yasama, yürütme ve yargı erklerinin uyum içinde ve bunun yanında bağımsız olarak çalışması ile mümkün olabilecektir.” dedi

Uzun süredir yargının sorunları konusunda herkesimin katkıları ile bir çalışma yapıldığını belirten Yaşar, İl baroları, Barolar birliği ve Adalet Bakanlığı arasında müşterek yapılan çalışmalarda önemli bir mesafe alındığını kaydetti.

Yargı Reformu ile büyük ölçüde sorunların çözüme kavuşacağını ifade eden Yaşar; “Hukuk alanındaki hususlar, Yargı reformu strateji belgesi olarak kamuoyuna açıklandı. Söz konusu Yargı Reformu inşallah ekim ayında yasalaşacak, çok büyük ölçekte sorunlarımıza çare olacaktır. Sorunların çözümleri doğada kendi başına yetişen bitkiler değildir. Sorunların teşhisi kadar sorundan etkilenen bileşenlerin kendi aralarında kuracakları iletişim ve dayanışma ve iyi niyetli yaklaşım da önemlidir. Bazen bir kişi bile çok şey değiştirir, bazen de çocukluğumuzun çizgi filmindeki gibi woltran'ı oluşturmak gerekir. Zira bazı sorunlar ancak birlikte çözülebilir. Çözüm için iletişim ve diyalog halinde güçlü, nitelikli, kararlı ve özverili bir duruşa ihtiyaç var. Tüm insanlarımız, kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve istemelidir. Toplumun tüm katmanlarının adalet, savunma, eşitlik ve hukuk ihtiyacını talep etmesi ve çaba sarf etmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Yeni Adli Yıl Açılışı’na katılmayan baroları üstü kapalı eleştiren Yaşar; “Hukuk devletinin bütün çarklarının işletilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. "Şuraya gitmem, bununla görüşmem, ben en doğruyum ve benim dediğim olacak, ben olsam yapmam" tarzı zihinsel patinajlardan vazgeçmek zorundayız. Elbette eleştiriler önemlidir ama eleştiri sınırlarında olması gerekir. Kavgayı, hakareti içermemesi gerekir. Nasıl ki polaris füzesi ile avcılık olmazsa, kavga ve şamata ile de hukuk mücadelesi olmaz. Nasıl ki bir maçta gol herkesçe uzlaşılan kurallara göre atıldığında gol sayılıyor, aksi halde sayılmıyor, bizim de futbolu bu kurallara göre oynamamız gerekiyorsa; hukuk alanında da aynı şeyi yapmamız gerekir. Kuralların değişmesi için mücadele etmek başka kurallara uymak başkadır. Demokrasinin ve hukuk devletinin olduğu yerde büyük balıklar küçük balıkları yutamaz. Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. Geç kalan adalet adaletsizliktir. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmaz, kendimiz için istediğimizi başkaları içinde istemeyi ilkeselleştirebilirsek hiçbir sorunumuz kalmaz. "Bir ağaç gibi tek ve hür/ ve bir orman gibi kardeşcesine" yaşamayı becerebilmeliyiz. Dün bu makamları başkaları temsil ediyordu. Şu an biz temsil ediyoruz. Yarın da bir başkası olacaktır. Çorum Barosu Yönetimi bugün sorunun bir parçası değil çözümün aktörü olma gayretindedir.” ifadelerine yer verdi.

Programda ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ve İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan birer konuşma yaptı.