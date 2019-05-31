Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına Bekir Şahin seçildi

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Bekir Şahin seçildi.

Yargıtayda boş bulunan 14. Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Bekir Şahin, Dairenin yeni başkanı oldu.

Çorum'da 1960'ta dünyaya gelen Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, Yargıtay üyeliğine 2013'te seçildi.(AA)