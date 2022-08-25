Yargıtay'dan Çorum çıkarması

FATİH BATTAR
Yargıtay 1. Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Çorum çıkarması yaptı.
Yargıtay ekibi Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Hitit’lerin başkenti Boğazkale’yi ziyaret etti. Boğazkale’de tarih çıkarması yapan ekip, Hitit’ler hakkında bilgi aldı.
Yargıtay ekibini Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı karşıladı.