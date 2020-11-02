Yarın Kuşsaray köyünde toprağa verilecekler

İzmir’de yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çorumlu Arife Yücel (60) ve 4 torunu yarın Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

İzmir – Bayraklı’da Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ederken, Çorum Kuşsaray Köyü’nden 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayda Arife Yücel ile birlikte torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın akrabası, Tayfun Yücel’in halasının kızı, Kemal Yücel’in yeğeni, CHP İl Yöneticisi Taylan Yücel’in yengesi, Şenol Yücel’in merhum kardeşi İbrahim Yücel’in eşi olan Arife Yücel ile torunları Feda, Vera, Lena ve Diren Yücel, 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte yıkılan apartmanın enkazı altında kaldı. Kurtarma ekipleri 8 katlı binanın enkazını temizlerken, enkaz altında kalan Arife Yücel ve torunlarından acı haber geldi.

İzmir’de yaşayan Nilay – Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena Yücel, Vera Yücel ile Emine Toklu Yücel – Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda Yücel ve Diren Yücel, evde kendilerine bakan babaanneleri Arife Yücel ile birlikte depremin yıktığı binanın enkazı altında kaldı. 30 Ekim Cuma günü saat 14.51 sıralarında meydana gelen depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları halen devam ederken, 2 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Çorumlu 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Depremde hayatını kaybeden; Arife Yücel ile Feda, Vera, Lena ve Diren Yücel’in cenazeleri yarın Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

Yücel ailesinin akrabaları olan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre; cenazeler saat 18.55’de İzmir’den uçakla Ankara’ya gönderilecek. Ankara Yenimahalle Belediyesine ait araçlarla Çorum’a hareket edecek olan cenazeler, saat 24.00 sıralarında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna yerleştirilecek. 3 Kasım Salı günü saat 14.00’de ise Hacı Bektaş Vakfı’nda tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazeler Kuşsaray Köyü(ne götürülecek. Saat 15.00’de Kuşsaray Cemevi’nde düzenlenecek törenden sonra cenazeler köy mezarlığında toprağa verilecek.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 19:10