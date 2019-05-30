Yarın son gün!

Emlak, İşyeri Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2019 yılı ilk taksit ödeme süresi yarın sona erecek.

2019 yılı Emlak Vergisi 1. taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Emlak Vergisi olarak bilinen bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul sahibi vatandaşların her yıl iki taksitler halinde (Mayıs-Kasım) ödemeleri gereken borçlarının 1. taksitinin ödeme süresi bu ay sona eriyor. Ayrıca işyeri sahibi olan hemşehrilerimizin çevre temizlik vergileri ve İlan Reklam (Tabela) Vergilerin 1. taksitlerinin ödemeleri de 31 Mayıs'ta sona ermektedir.” dedi.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Vatandaşlarımızın ödemelerini son günlere bırakmazlarsa Ramazan gününde daha rahat ödeme yapabilirler. Ödemeler belediye veznelerinden, banka şubelerinden, anlaşmalı fatura tahsilat merkezlerinden ve PTT şubelerinden yapıldığı gibi, resmi internet sayfamız www.corum.bel.tr’den de online yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız ödemelerini son günlere bırakmadan öderse, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olur. Vergilerini zamanında ödemeyenlerin borçlarına yasa gereği gecikme cezası uygulamak zorunda kalınıyor. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum.

Vergilerin ödenmesi hususunda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımız, şehrimize yapılan ve yapılacak olan güzel hizmetlere katkı sunmakta ve Çorum’umuz’un daha da güzelleşmesine destek vermektedirler. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)