Yarına dikkat!

FATİH BATTAR

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye’de Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor.

4 gün boyunca evde kalan ve bunalan vatandaşların yarın yasağının sona ermesiyle birlikte kendini sokağa bırakması beklenirken, uzmanlar mağaza, market, banka ve PTT gibi alanlarda oluşabilecek yoğunluğa karşı uyardı.

Sokağa çıkacak vatandaşların mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, bitme noktasına gelen virüsün yeniden hortlamaması için kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

4 gün boyunca halkın evde kalması ile virüsün büyük ölçüde kontrol altına alındığını kaydeden uzmanlar, bayram sonrasının daha çok önem kazandığını belirterek, sokağa çıkacak vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurulanı dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında olan kişiler için yasak devam edecek.

Yasağın kalkmasının ardından 65 yaş ve üzerindeki kişiler İçişleri Bakanlığı’ndan izin alarak seyahat edebilecek.

HAFTALIK DIŞARI ÇIKMA SAATLERİ NASIL?

Öte yandan, sokağa çıkma yasağı devam eden kişiler için haftada bir kez belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecek. 0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, yarın 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yine belirlenen kurallara uymak ve maske kullanmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek. 65 yaş ve üzerindekiler ise pazar günleri sokağa çıkabilecek.