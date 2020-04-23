‘Yarının mimarlarına inancımız sonsuz’

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, “23 Nisan, Türk milletinin her güçlüğü aşabileceğinin en büyük simgesidir.” dedi.

TBMM’nin açılışının 100. yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Doğan, “Çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, aydınlık bakış açısına sahip, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri temel amacımızdır. Ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya üzerinde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.

Büyük Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak armağan etmesi, elbette ki çocuklara olan sevgisinin ve güveninin neticesidir. Fakat, bunun yanı sıra çocuklarımıza büyük ve güçlü bir misyon yüklendiğinin de en önemli göstergesidir. Çocuklarımızın bu sorumluluğun şuuru içinde güzel yarınlarımızın mimarları olacağınıza inancımız sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 100 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM’yi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere, TBMM'nin açılışında bulunanları, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum ve bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

