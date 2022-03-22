Yarışmada gururlandıran Çorum sorusu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ATV'nin sevilen ve izlenen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacıya Çorum’un ihracat başarısıyla ilgili bir soru yöneltildi.

"2021 TÜİK istatistiklerine göre, bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır?" şeklindeki sorunun cevap şıkları arasında Samsun, Eskişehir, Adana ve Çorum yer aldı.

200 bin lira değerindeki soruda yarışmacı soruya yanıt veremedi ve yarışmadan çekildi. Aklından Adana şıkkının geçtiğni söyleyen yarışmacı, sorunun doğru cevabının Çorum olduğunu görünce şaşırdı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 10:46