Yarışmalara Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi damgası

FATİH AKBAŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Hutbe Okuma ile Hafızlık ve Ezan Okuma yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük başarı elde ettiler.

Meslek dersleri öğretmenleri Necdet Yavuz ve İsmail Sert tarafından yarışmalara hazırlanan öğrenciler iki il birinciliği iki de il ikinciliği elde ettiler.

Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma yarışmasında Furkan Şahin, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasında ise Muhammed Emir Gökmen İl birincisi oldular.

Kur'an’ın Genç Muhafızları Hafızlık yarışmasında Ahmet Tunay Ünlü, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma yarışmasında Tarık Efe Güngör il ikinciliğini elde ettiler.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında il birincisi olan Muhammed Emir Gökmen Mart ayında Çorum’da gerçekleştirilecek olan Bölge Finalinde ilimizi temsil edecek.

Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma yarışmasında il birincisi olan Furkan Şahin de Ankara'da gerçekleştirilecek olan Bölge Finalinde Çorum 'u temsil edecek.