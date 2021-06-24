Yasaklar kalkacak, ama...

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ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

21 Haziran’da gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda normalleşmenin yeni adımları görüşüldü.

Milyonları ilgilendiren kararların alındığı toplantının ardından normalleşmeye hasret kalanlar için umutlar yeşerdi ama tedbiri de elden bırakmamak lazım.

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkacak. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona erecek. HES kodu uygulaması yaygınlaşacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçilecek.

Normalleşme adımları elbette sevindirici. Üreticinin, esnafın, vatandaşın yüzünü güldürdü. Aşılama hızlandı, vaka ve vefat sayıları da düşüşte.

Bu güzel gelişmelerin yanında hepimizi endişelendiren şeyler de var. Koronavirüs salgınından tam anlamıyla kurtulamamışken ve Kurban Bayramı da yaklaşırken umarız geçtiğimiz yıl olduğu gibi vaka ve vefat sayılarında kritik bir artış olmaz. Olası bir durumda bu artışı engellemek de yine bizim elimizde. Kısıtlamalar kalksa da ferdi olarak kısıtlamayı sürdürmek gerek.

Maske, mesafe ve hijyene dikkatle birlikte aşının da hatrı sayılır korumasını es geçmeyelim. Sırası gelenler aşısını yaptırsın ki özlediğimiz geçmişe ve gelecek güzel günlere kavuşalım.