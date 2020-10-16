Yaşam mücadelesini kaybetti

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Muhasebeci Mali Müşavir İmdat Küçüktataroğlu (62) geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi.

Sezen Küçüktataroğlu’nun eşi, Adil ve İbrahim Küçüktataroğlu’nun babası İmdat Küçüktataroğlu, 6 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Pazar günü Gazi Caddesi’nde polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Küçüktataroğlu, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi yarın(Cumartesi) saat 11.00’de Hıdırlık Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, İmdat Küçüktataroğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 16:56