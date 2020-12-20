Yaşar Kavukçu hayatını kaybetti

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Hatap Değirmenleri kurucularından Yaşar Kavukçu (90) vefat etti.
Esin Kavukçu’nun eşi, Hatap Değirmenleri Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu ile Engin Kavukçu’nun babası Yaşar Kavukçu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Özel Elitpark Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün (Pazartesi) saat 14.30’da Hıdırlık Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Yaşar Kavukçu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.