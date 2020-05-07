Yaşar Solak’tan iki yeni kitap

RECEP MEBET

Çorumlu Şair ve Yazar Yaşar Solak, iki yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.

‘Raşa: Dönersem İlk Olsun’ ve ‘Çorumlu Mareşal 7-8 Hasan Paşa’ adlı kitaplar, ‘Bekmirze İlbay Solak’ imzasıyla yayımlandı.

Daha önce yayımladığı şiir kitaplarının ardından roman türündeki ilk eseri ‘Raşa’yı okurlarının beğenisine sunan Yaşar Solak, ‘7 Düvel, 8 Sonsuzluk’ başlığıyla 7-8 Hasanpaşa’nın hayatını konu alan yeni bir çalışmaya imza attı.

Hakimiyet okurları için kitaplarını tanıtan Solak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Raşe olarak da telaffuz edilen ‘Raşa’, Kuzey Kafkas mitolojisinde adı geçen bir kadın kahramandır. Dans tanrıçası olarak anıldığı gibi farklı hikayelere de konu olmuştur.

Rada, Raşa, Rara üç kardeştir. Raşa kızdır, ortanca kardeştir. Rada üçünün büyüğü, Rara ise küçükleridir. Kendi hayatımdan da izler taşıyan bu eserle, okuyucularımızı eşsiz bir serüvene çıkarıyoruz.”

GİZLİ KAHRAMANIN HAYATINA FARKLI BAKIŞ

7-8 Hasanpaşa’nın hayatının, gerçeğinden farklı bir şekilde anlatıldığını öne süren Yaşar Solak, ‘7 Düvel, 8 Sonsuzluk’ başlıklı kitabı hakkında ise şunları söyledi:

“Osmanlı, son dönemlerinde içeride ve dışarıda çok karışık. Devlet, hakimiyet kurmakta zorlandığı için emir demiri kesiyor.

Kafalar gövdeden ayrılırken tarihçilere bir bakıyoruz, okuma yazma bilmeyen 7-8 Hasan teğmenlik rütbesi varken Ferik (Orgeneral) yapılmış! Aklımızla kim alay ediyor? Kimler? Kimler bizim kahramanlıklarla dolu tarihimizle böyle oynama cesaretini kendisinde görebiliyor? Ayırmak kimlerin işine yarar sorusunun cevabını en cahilimiz biliyorken biz okuduğumuz her şeye inanıyoruz? Tarihi kahramanlar yazar. Kendini yazar sanan birçok çapsız oturduğu yerden olmayan tarihi yeniden tarih yapamaz. Tarih yazamaz!”

Eserleri için özel kitaplıklar da hazırlatan Solak, yeni kitaplarının 0553 856 83 45 numaralı iletişim hattından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.