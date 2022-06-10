Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî   Gazete’de   yayımlanan   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliği” ve üniversitenin resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında   Yönerge”de   belirtilen   kıstasları   yerine   getirmiş   olmak   kaydıyla öğretim üyesi alınacağı belirtildi.  

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İcradan satılık tarla
İcradan satılık tarla
  1. GÜNCEL