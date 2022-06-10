Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve üniversitenin resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

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