Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Yargı Reformu Stratejisi Toplantısı’na katıldı.

Yargı Reformu Stratejisi Belegesi’nin getireceği yeniliklerle ilgili bilgi veren Baro Başkanı Av. Yaşar, şu açıkamayı yaptı:

“Hukuk alanındaki mesleklere girişte bir sınav geliyor. Avukat adayı olabilmek için, hakim, savcı ve noter adayı olabilmek için artık sınav gerekecek. Hakimlikte ve savcılıkta mülakatın daha güvenilir hale getirilebilmesi için mülakat komisyonu genişliyor.

Hukuk fakülteleri, 190 binince sıra yerine 100 bininci sıradan öğrenci kabul edecek. Çok umut veren bir hukuk eğitimi reformu gerçekleşiyor.

Vatandaşların avukatlık hizmetinden daha rahat yararlanabilmesi ve adalete erişim haklarının önündeki engellerin azaltılması için avukatlık hizmetlerindeki KDV yükü düşürülüyor.



Tapuya ilişkin işlemlerin, gayrimenkulün aynına ilişkin sözleşmelerin, bazı kira sözleşmelerinin sadece avukatlar tarafından yapılması, bu işlemlerin hem hukuka uygun olmasını sağlayacak hem de uyuşmazlık çıkmasını önleyerek adliyelerdeki iş yükünü azaltacak.

Belli kıdemin üzerindeki avukat meslektaşlarımıza hususi damgalı pasaport yani yeşil pasaport verilecek.

İfade özgürlüğünün korunması, geliştirilmesi, reform belgesinin ilk hedefi. Bunun için somut adımlar atılacak.

Tutuklama kararlarının kes-yapıştır gerekçelerle verilmesini önleyecek tedbirler öngörülüyor.

15 yaşından küçük çocukların suça sürüklenmeleri halinde ilk defasında belli başlı bazı ağır suçlar dışında ceza davası yerine başka yöntemlerin uygulanarak bu çocukların topluma kazandırılması hedefleniyor.



Stajyer avukatlar, avukat yanında sigortalı çalışıp ücrete hak kazanabilecekler.

Kamu avukatlarının hem ek göstergeleri düzenlenecek, mesleğe yakışır seviyeye getirilecek hem de hak ve yetkileri, statüleri iyileştirilecek.

Vatandaşlara hukuki himaye sigortası getirilecek. Bu, vatandaşların avukatlık hizmetinden çok daha rahat yararlanmasını sağlayacak bir husus.

İcra yoluyla satışların illegal oluşumları tamamen bitirecek bir şekilde elektronik ortamda yapılması hedefleniyor.

Yazı işleri müdürleri hukuk mezunu olacak.

Kolluk amirleri de bundan sonra büyük oranda hukuk fakültesi mezunları arasından seçilecek.

Avukatların davada kullanacakları bilgi ve belgeye erişimlerini güçlendiren dolayısıyla avukatın sunduğu belgenin kabul görmesini sağlayan yargıyı da bu anlamda çok hızlandıran düzenlemeler yapılacak.

Hakimlerin uzmanlaşması, hukuk hakimi olarak başlayanın hukuk hakimliğinde, ceza hakimi olarak başlayanın ceza hakimliğinde devam etmesi öngörülüyor.

Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma savcısı uygulaması geri geliyor.

Duruşma tutanaklarının elektronik sistemde tutulduğu bir sistem devreye giriyor. Ara kararların celse arasında hayata geçirilmesini takip sistemi geliyor.

Hakimlere coğrafi teminat geliyor. Bu, hakimlerin bağımsızlığını, hiç kimseden çekinmeden rahat karar vermesini sağlayacak bir husus. Yani hakim teminatını güçlendiren dolayısıyla vatandaşın hukuk güvenliğini arttıran dolayısıyla avukatlık mesleğinin de gerektiği gibi yapılmasını sağlayacak bir düzenleme olacak.

Makul sürede yargılama için hedef süreler hayata geçiriliyor.

Hakim, savcı ve noter yardımcılıkları getiriliyor.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:49