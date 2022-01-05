Yaşayan insan hazinesi ödülü alacak

EROL TAŞKAN

Uluslararası Metal Sanatçımız Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’ne layık görüldü.

Kişiliği, beyefendiliği, Çorum başta olmak üzere ülkemize kattığı sanat değeri ile Çorumlular’ın gönlünde müstesna bir yere sahip olan Hasan Tuluk, evrensel değerdeki ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

Yaptığı tüm çalışmalarıyla, kültür ve sanatımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında adeta ömrünü bu uğurda vakfeden Hasan Tuluk’a, özverili çalışmalarından dolayı Bakan adına teşekkür eden Genel Müdürvekili Vildan Satık, Hasan Tuluk’u ödül törenine davet etti.

Hasan Tuluk, 11 Ocak Salı günü saat 19:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törende evrensel düzeyde değer taşıyan Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.