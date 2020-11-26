Yaşlı çift virüse yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün yaşlı çift Koronavirüse yenik düştü. Koronavirüs tedavisi gören 86 yaşındaki Akkız Erdoğan ve 87 yaşındaki eşi Rıza Erdoğan aynı gün vefat etti.

Milli Emlak Müdürlüğü personeli Abidin Erdoğan ile Maviş Eyvaz, Yüksel Dönmez, Yücel Çınar’ın anneleri, SGK çalışanı Şengül Erdoğan’ın kayınvalidesi, Rıza Erdoğan’ın eşi Akkız Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yaşlı çiftin cenazesi bugün saat 14.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak, Mecitözü İlçesi’nin Sorkoğlan Köyü’nde toprağa verilecek.

Hakimiyet, Erdoğan ailesine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 12:09