‘Yaşlıları mizah konusu yapmak Türk milletine yakışmaz’

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü yaşlıları mizah konusu yapmanın yakışıksız olduğunu söyledi.

Türk milletini sabırlı olmaya, kirli ve paniği artırmaya yönelik haber ve söylentilere itibar etmemeye, özellikle önümüzdeki bir kaç haftalık süreçte evde zaman geçirmeye, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isteyen Karapıçak, “İnsanlığa musallat olan bu virüsün yaşı yoktur. Her yaşta ve cinsiyetteki herkes taşıyıcıdır. Bu kapsamda alınan önlemler, yapılan uyarılar genel olmakla birlikte, şu ana kadar ölümlerin 65 yaş üzerindeki kişilerde gerçekleşmesinden dolayı alınan sokağa çıkma yasağı algılanamamış, aksine çarpıtılır hale gelmiştir. Önlemler şimdilik virüsün etkin olduğu yaş aralığında ki insanımızı korumaya yöneliktir.Alınan önlem ve kararlara riayet etmek yerine muhalefet etmek, ciddiyetten yoksun değerlendirmeler yapmak, gündelik düşüncelerle basite indirgeyerek yaşanılan bu sürece mizahsen yaklaşıp, özellikle yaşlılarımızı bu sürecin mizah konusu yapmak aziz Türk milletinin hiç bir ferdine yakışmamakla birlikte, dinimiz ve kültürümüzde de yeri yoktur.” dedi.

Bu süreçte belli bir yaş gurubunun değil, herkesin coronavirüs taşıyıcısı olabileceğini kaydeden Karapıçak, “Yaşlılarımızı ve kendimizle birlikte çevremizi dışarıda alınan önlem vekararlarla devlet korurken, evimizde ve tüm alanlarda koruyacak bizleriz. Bizler bugünün fertleri olarak; dünümüzden (yaşlılarımızdan), bugünümüzden (kendimizden) ve yarınlarımızdan (çocuklarımızdan) sorumluyuz. Devlet yetkililerince yapılan resmi açıklamalarla yayınlanan genelgelere, tavsiye ve kurallara ciddiyetle riayet etmeliyiz. Dilde, fikirde, işte birlik düsturuyla devletimizle el ele verip millet olmanın gereğini bir kez daha icra ederek, Türk milletini var eden ortak değerlerimize sarılarak bilinçle bu musibeti de atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.Başta süreci yöneten devlet büyüklerimizi, doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi, sürece destek olan tüm kuruluşlarımızı gönülden selamlıyorum. Rabb'im hepsinden razı olsun. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa, milletimize sabırlar diliyorum.” şeklinde açıklama yaptı.