Yaşlıların her türlü ihtiyacını polis ve jandarma karşılıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da, Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kimsesiz yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarını polis ve Jandarma ekibi karşılıyor.

Korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından risk grubunda olan 65 yaş grubu ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu uygulaması Çorum’da ve köylerde hayata geçti.

Çorum’da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları yalnız bırakmayarak ikametten ayrılma kısıtlamasının ilk gününde merkez ve ilçelerimizde toplamda 238 vatandaşın ihtiyacı karşıladı.

Tedbirlerin arttırıldığı Çorum’da polis ekipleri ve Jandarma, vatandaşların yardımına koşuyor. Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından çağrı merkezine gelen talepler, ekipler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da ekipler tarafından yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi içerisinde polis, zabıta, muhtar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri 112-155 ve 156’dan yardım talebinde bulunabiliyor.