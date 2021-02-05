'Yatırımcıların tercihi Çorum'

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, teşvik sistemi kapsamındaki yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerine göre, teşvikli yatırımların Çorum'da 2020 yılında 2019’a göre artış gösterdiğini belirten Yalçın, şıu bilgileri verdi: “2019 yılında 44 teşvik belgesi ile 389 milyon TL tutarında yatırım yapılmış ve 920 kişi istihdam edilmiştir. 2020 yılında ise 49 teşvik belgesi ile 579 milyon TL tutarında yatırım yapılmış, 1.450 kişi istihdam edilmiştir. 2020 yılında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin dağılımına baktığımızda 8'i enerji, 8'i hizmetler, 30'u imalat, 1'i madencilik ve 2'si tarım sektöründe gerçekleşmiştir.1-1-2001 ile 31-12-2020 tarihleri arasında, Çorum'da 9’u yabancı sermayeli toplam 515 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu süreçte toplam sabit yatırım tutarı 3.472.000.000 TL' dir. İstihdam edilen kişi sayısı ise 14.295'dir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Çorum, Merkez OSB, Sungurlu OSB ve Osmancık OSB başta olmak üzere yatırımcılar tarafından tercih edilen bir ildir. Yatırımcıların teşvik sistemi kapsamında sağlayacağı kazanımları görmek için, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce hazırlanan https://www.yatirimadestek.gov.tr/tesvik-robotu internet sitesinden faydalanılabilir. Yatırımcılar, seçilen sektör ve yatırım miktarı büyüklüğüne göre, yatırım yeri, sgk, vergi indirimi, gümrük vergisi, faiz desteği gibi destekleri anlık olarak görebilmektedir. Çorum, teşvik uygulama sisteminde 4. bölgede olup Merkez OSB, Sungurlu OSB ve Osmancık OSB'de yapılacak yatırımlar, 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır. Ayrıca Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat ve Laçin ilçelerinde yapılacak yatırımlar da 5. bölge desteklerinden faydalanmaktadır.”