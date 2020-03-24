Yatsı ezanı sonrası Koronavirüs için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medyada yaptığı ‘Yatsı namazından sonra 81 ilde tüm camilerde dua edilcek’ açıklamasının ardından Çorum’da da koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi.