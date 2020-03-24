Yatsı ezanı sonrası Koronavirüs için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medyada yaptığı ‘Yatsı namazından sonra 81 ilde tüm camilerde dua edilcek’ açıklamasının ardından Çorum’da da koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.
Çorum’da vatandaşlar, Yatsı ezanı öncesinde balkon ve pencerelere çıkarak tekbir getirdi.