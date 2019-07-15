Yatsıda buluşup tekbirlerle meydana inecekler

EROL TAŞKAN

İnsani Değerler Platformu, 15 Temmuz programını bugün yatsı namazında Ulu Camii’nden başlatacak. Yatsı namazından sonra tekbirlerle Saat Kulesi Meydanı’na gelecek olan İDP üyeleri, sabah namazına kadar nöbet alanındaki yerlerini boş bırakmayacak.

Yatsı namazının ardından yapılacak dua ile birlikte, meydana yürüyeceklerini açıklayan İDP Sözcüsü Doç. Dr. Zekeriya Işık, 15 Temmuz’un kutlu zaferine gönül vermiş tüm Çorumlular’ı Ulu Camii’ne beklediklerini, yoğun bir katılımla birlikte 15 Temmuz programına katılıp, teheccüd namazı ve sabah namazı ile kutlu nöbet gecesini tamamlayacaklarını bildirdi.