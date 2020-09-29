Yavru keçi sahibini annesi gibi görüyor

EROL TAŞKAN

Doğduktan hemen sonra annesi tarafından terkedilen Bittime isimli 4 aylık oğlak ve sahibi arasında inanılmaz bir bağ kurulmuş. Adeta sahibini annesi yerine koyan Bittime, bir an bile sahibi Hüsne Gevşek’in yanından ayrılmıyor.

Eşi Mehmet Gevşek’in küçükbaş hayvan besiciliğine yıllardır yardımcı olan 60 yaşındaki Hüsne Gevşek, doğuştan itibaren annesi tarafından sahiplenilmeyen yavruyu evladı gibi seviyor.

İkili arasındaki kuvvetli bağ her geçen gün gelişirken, Hüsne Gevşek Bittime ismini verdiği keçi yavrusuna diller döküp, bebek sever gibi seviyor.

“Annesi ikiz doğum yaptı, hava soğuktu, yavrular ayağa kalkıp annesini ememediği için güçsüz kaldılar. Sonra da anne bir daha yavrularını emzirmedi. İkisini de eve alıp sobanın başında ısıtıp biberonla besledim. Erkek olan ne yazık ki öldü, dişi olan yaşadı. Şu an benim evladım gibi, onu çok seviyorum.” diyen Hüsne hanım, Bittime’nin süt içme vakti geldiğinde eşi Mehmet Gevşek’le birlikte Bittime’nin annesini tutuyor ve yavru keçinin emmesini sağlıyor.

Hüsne Gevşek nereye gitse, onun peşinden ayrılmayan Bittime sürünün gözdesi olmuş durumda. Bittime’den asla ayrılmayacağını söyleyen Hüsne Gevşek, Bittime’ye kimseye satmayacağını, ölene kadar Bittime’yle yaşamaya devam edeceklerini ifade ediyor.

Karı-koca birbirlerine omuz vererek yürüttükleri küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle geçimlerini sağlarken, kurban bayramı haricindeki dönemlerde de adaklık kurban satışlarına devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 19:15