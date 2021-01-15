Yavru köpeklerin imdadına jandarma yetişti

EROL TAŞKAN

İskilip-Çankırı yolu üzerinde 4 tane yavru köpeğin yol kenarında olduğu ihbarını alan İskilip Jandarma Ekipleri, yavru köpekleri koruma altına almak için seferber oldu.

Yoğun trafik akışının olduğu noktada ölüm tehlikesi altındaki minik yavrular, jandarma tarafından karakola getirilerek sütle beslendi.

Etrafta anneleri bulunamayan yavru köpekleri sahiplenen jandarma gece boyu sütle besleyip sıcak bir ortamda tuttukları yavruları, sabah başlayan mesai ile birlikte, İskilip Belediyesi Hayvan Koruma ekipleri, yavru köpekleri alarak hayvan barınağında korumaya ve bakıma aldı.

Milletin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeksizin büyük bir özveriyle mücadele eden jandarma, canlıların tümüne karşı ortaya koyduğu hassasiyetiyle bir kez daha gururumuz oldu.