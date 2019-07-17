Yavru leyleğin imdadına itfaiye ekipleri koştu

MURAT ÇETİN

Güney Köyü'nde yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri koştu.



Geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı rüzgarlar sırasında, cami kubbesinde bulunan yuvasından, bir alt saçağa savrulan yavru leylek, tüm çabasına rağmen yuvasına dönemedi.

Bunun üzerine harekete geçen köylüler, çareyi Çorum Belediyesi'nden yardım istemekte buldu. Alınan ihbar üzerine köye gelen ekipler, yangın merdiveni yardımıyla çaresiz yavru leyleğe ulaşarak yuvasına kavuşturdu.

Köy sakinlerine rahat bir nefes aldıran kurtarma operasyonunu, "Bu şehrin leylekleri de bize emanet." sözüyle değerlendiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Siz yerdekilere rahmet edin ki, göktekiler de size rahmet etsin." hadisini paylaşarak, yavru leyleğin kurtarıldığını duyurdu.