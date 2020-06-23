Yavru serçe için seferber oldular

EROL TAŞKAN

Yuvadan düşen yavru serçeye, minik çocuklar sahip çıktı. Minik yüreklerinde büyüttükleri devasa merhametleriyle oyunlarını bırakarak, yavru serçe için seferber olan çocukların yerine getirdiği sorumluluk herkese örnek oldu.

BONCUK ADINI VERDİLER

Şahit oldukları üzücü olayı büyük bir merhamet ve sevgi fırtınasına dönüştürena çocuklar, ilk iş olarak yavru kuşa su ve yem verdi. Ardından da hemen sahiplendikleri yavru kuşa Boncuk ismini verdiler.

MASUMLUK YUVASINDA AĞIRLADILAR

Masum bir yürek taşıyan çocuklar, adeta kendi masumiyetleriyle dokudukları masumluk yuvası kurup bağırlarına bastıkları yavru kuşu veterinere taşıdılar.

YETMEDİ BELEDİYEYİ ARADILAR

Minik serçe için endişelerini bir türlü üzerlerinden atamayan çocuklar, veterinerle yetinmeyip Belediye Hayvan Barınağı'nı arayıp yardım istediler. Pür dikkat tüm süreci takip ederek, yavru kuşu yalnız bırakmayan minik çocukların ortaya serdiği merhamet ve duyarlılık, yarınlar adına topluma umut kaynağı olurken, şimdi hepsinin gündeminde, Boncuk'u ziyaret ederek, onu iyileşmiş ve sağlıklı bir serçe olarak görme planı var.

Yarının büyükleri olarak bu aziz memleket için hizmet üreteceğine inandığımız yavrularımızın ortaya koyduğu merhamet numunesi, yarınlarımız adına beslediğimiz umutları da perçinledi.