Yavrular için klimayı dört yıldır kullanmıyor

EROL TAŞKAN

Çorumlu yaşlı çift, evlerinin balkonundaki klimaya yuva yapan kumrular için dört yıldır klimasını kullanmıyor.

Kumru yavrularını adeta torunu gibi seven 75 yaşındaki Kamile Ecevit, kumru yavrularını yazın sıcaktan kışın soğuktan korumak için elinden geleni yapıyor.

Ulukavak Mahallesi’nde bulunan 4. kattaki evlerinin balkonuna kumruların bundan dört yıl önce yuva yapmasıyla başlayan ilişki Kamile-İsmail Ecevit çiftinin evine huzur taşıyor.

Yuvalarında, Kamile Ecevit’in hazırladığı gölgelikte yazın güneşten, üzerlerine örttüğü örtü ile de soğuk havalardan korunan kumru yavruları, Kamile Ecevit’in gurbetteki torunlarının yerine geçmiş.

“Hayvana merhamet etmeyen, insana merhamet edemez” diyen Kamile teyze, gözü gibi baktığı kuşlarıyla konuşup, onlara birbirinden tatlı sözlerle hitabediyor. Yemlerini ve sularını eksik etmeyen Kamile Ecevit, anne ve baba kumrunun sabah erken saatlerde yuvayı terkederek beslenmeye gittiklerini, günde birkaç kez gelerek yavrularını beslediklerini anlatıyor.

Gözünü kuşlardan ayırmayan, torun hasretini kumru yavruları ile gidermeye çalışan Kamile teyze, “Hayvana merhamet etmeyen insana merhamet etmez” sözüyle o tertemiz yüreğindeki örnek merhameti de gözler önüne seriyor.

Onların rahatı için kendi konforlarından vazgeçen yaşlı çift, yaz-kış, gece-gündüz demeksizin tüm imkanlarını seferber ettikleri kumrularıyla mutlu bir hayat yaşıyor. Kuşlar yuva yapıp yavru yetiştirmekten vazgeçmedikçe, yaşlı çift de onlara kol kanat germekten vazgeçmeyecek gibi görünüyor.